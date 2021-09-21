А. Стариков: Литву ждут коммунальные бунты

Как себя ведет Литва? В этом контексте Литва ведет себя абсолютно безумно. На фоне исторического повышения цен на газ, как следствие, на электроэнергию. Эти цены регулируются. Литва ограничивает мощности на импорт по литовско-белорусским соединениям. Более идиотское решение сложно найти. Это, вот знаете, заболел палец, чтобы как-то его вылечить, вы отрубаете себе руку. Домохозяйства пока еще не получили счета, в грядущем отопительном сезоне получат. А когда получат, литовцы вспомнили, что они умеют протестовать, что они умеют выходить на улицы, пока они выходили под предлогом антиковидной политики власти, но Литву ждут коммунальные бунты. Потому что вопрос цен в отопительном сезоне, вопрос коммунальных платежей крайне болезненный и в Литве, и в Прибалтике в целом.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информационного агентства BALTNEWS