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А. Стариков: Литву ждут коммунальные бунты
Литву ждут коммунальные бунты. Таким мнением поделился с телеканалом "Беларусь 1" политолог Андрей Стариков. По его словам, как только в отопительный сезон люди начнут получать платежки, спокойные по менталитету литовцы вспомнят, что умеют протестовать. Ведь уже не раз за глупые решения своих политиков обычным жителям приходится расплачиваться из собственного кошелька.
Как себя ведет Литва? В этом контексте Литва ведет себя абсолютно безумно. На фоне исторического повышения цен на газ, как следствие, на электроэнергию. Эти цены регулируются. Литва ограничивает мощности на импорт по литовско-белорусским соединениям. Более идиотское решение сложно найти. Это, вот знаете, заболел палец, чтобы как-то его вылечить, вы отрубаете себе руку. Домохозяйства пока еще не получили счета, в грядущем отопительном сезоне получат. А когда получат, литовцы вспомнили, что они умеют протестовать, что они умеют выходить на улицы, пока они выходили под предлогом антиковидной политики власти, но Литву ждут коммунальные бунты. Потому что вопрос цен в отопительном сезоне, вопрос коммунальных платежей крайне болезненный и в Литве, и в Прибалтике в целом.
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