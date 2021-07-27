А. Стариков: Миграционная позиция Литвы может привести к серьезному политическому кризису

Это паника, истерика, попытка сделать что-то. Эти шаги не дают реального результата, как просьба о помощи у ЕС, у соседей обмотать приграничье колючей проволокой. Как крики о том, что нужно увеличивать бюджеты МВД и погранслужбы, вкидывать деньги, вкидывать ресурсы, людей, чтобы что-то с этим делать, но ситуацию это не меняет и не изменит. Поэтому давление со стороны литовского общества на власть будет все более сильным, действия литовских властей далее будут все более истеричны, нелогичны, непоследовательны и паникерские.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информационного агентства Baltnews