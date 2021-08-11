А. Стариков: Над Литвой нависла грозовая политическая туча

Причина многочисленных недовольств в Литве - в больших ошибках власти. Таким мнением с "Беларусь 1" поделился руководитель информагентства Baltnews Андрей Стариков. Высокие чиновники в последнее время занимались чем угодно, но только не своей страной и реальными проблемами людей: это и полный провал в борьбе с коронавирусом, мигрантский кризис, конфликт с Китаем, социальные и экономические вопросы. Вся эта ситуация достигла такой точки кипения, что бороться за свои права литовцам теперь приходиться на улице. Хотя для них, отмечает эксперт, вовсе не характерно устраивать протесты и митинги (видео).