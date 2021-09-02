А. Стариков: Политики Латвии, Литвы и Польши зарабатывают на миграционном кризисе

Вместо того чтобы прислушаться к решению Европейского суда по правам человека и обеспечить беженцам хотя бы минимальный уровень защиты, Латвия, Литва и Польша продолжают оценивать миграционный кризис на своих территориях как гибридную атаку Беларуси чуть ли не против всего ЕС. Таким мнением с нашим телеканалом поделился литовский политолог Андрей Стариков. По мнению эксперта, наши западные соседки уже давно используют данную риторику в своих корыстных целях, получая политические и финансовые дивиденды.



Андрей Стариков, политолог, руководитель информационного агентства Baltnews:



Поэтому, если мы смотрим по пластам, чуть стихли масштабы, ситуация никак не решилась, но масштабы чуть стихли, прошла первая паника, прибалты, поляки получили передышку. Вопрос - как они ее используют? Тут используют, как каждый горазд. Те, кто умеет делать гешефт на кризисах, уже бюджетируют заборы, занимаются заборным творчеством, завышают бюджеты, литовцы размещают тендеры на строительство домиков, которые как-то раз в 5 оказываются дороже рынка. Кто умеет, тот зарабатывает. Политики зарабатывают политический капитал, те, кто специализируется на торпедировании Беларуси и России, используют эту проблему в своих стандартных целях, обвиняя Москву в гибридной агрессии, лишая субъектности Беларусь.

