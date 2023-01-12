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А. Стариков: Поставки оружия толкают Запад к кризису
Передача нового вооружения Киеву не сулит Украине мирных перспектив и вдобавок усугубляет внутриполитические противоречия среди стран-поставщиков. Такое мнение нашему телеканалу высказал политолог, руководитель информагентства Baltnews Андрей Стариков. По словам эксперта, поддержка украинского кризиса ведет к экономическому и политическому истощению коллективного Запада, что, несомненно, приведет к недовольству населения и европейских избирателей.
Все эти поставки станут просто ржавеющим металлоломом на поле брани, так как мы научились их ликвидировать. Запад не перешел на качественно новые мощности по количеству создаваемых вооружений, просто раз за разом поставка за поставкой обескровливает себя, в общем-то в этом есть свои плюсы - это в какой-то момент, вероятно, будет способно несколько отрезвить западных генералов, которые посмотрят собственный баланс и поймут, что в случае нового конфликта, в случае смены масштабов воевать им с Россией будет уже собственно нечем, поэтому пускай поставляют. Западники будут все сильнее, сильнее сжигать деньги своих налогоплательщиков в печах, поэтому не стоит обнадеживаться относительно поставок тем, кто находится на заукраинских позициях, потому что ситуации они не меняют, они затягивают конфликт, они делают конфликт более дорогим, чувствительным для европейского избирателя и, как следствие, эти самые поставки делают политические системы западных стран более уязвимыми перед лицом внутриполитических противоречий - недовольство населения и перспективы политического кризиса в той же Германии, Франции и далее.
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