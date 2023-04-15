А. Стариков: Русофобия - основа прибалтийских режимов

Русофобия достигла пика. Несмотря на то, что представители русских общин составляют значительную часть населения стран Балтии, с начала 90-х они находятся там на положении людей второго сорта. Их угнетают гонениями на родной язык, закрытием школ, лишением гражданских прав, политическими притеснениями. По мнению политолога, руководителя информагентства Baltnews Андрея Старикова, сейчас в Прибалтике закрывают рты всем неугодным.

В отношении русских перестает действовать закон, когда можно поступать как угодно, абсолютно произвольно. В этих условиях действительно замаячили какие-то безумные вещи из прошлого, такие как перспектива массовых депортаций в Латвии, как уголовное преследование за инакомыслие, как невозможность симпатизировать России в принципе даже непублично, в частном порядке, потому что правильный сосед донесет, как ситуация постоянного всеобъемлющего страха для всех нетитульных, неэтичных для всех нелатышей, неэстонцев для русских, которые там проживают. Русофобия Прибалтики носит онтологический характер. Русофобия - это основа прибалтийских режимов.