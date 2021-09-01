А. Стариков: Страны Балтии и Польша не выполняют обязательства по защите беженцев

Стычки с мигрантами, жесткое поведение относительно мигрантов силовиков и пограничников плюс гуманитарный кризис европейских ценностей, который тут себя раскрывает, и ЕС, выжидая, замалчивает ситуацию, чтобы не подыгрывать ни Москве, ни Минску в их объективной и обоснованной критике таких действий литовцами, поляками. ЕСПЧ обязал Латвию относиться иначе к мигрантам. Латыши имплантировали эти рекомендации ЕСПЧ в свой закон о чрезвычайном положении, т.е. накормить, обогреть, а именно соблюдать обязательство, которое именно прибалты, поляки брали на себя в ходеподписания вхождения в конвенции по беженцам. Тут от них не просят большего, выполняйте то, что на себя взяли. То же касается Литвы, в отношении которой Совет Европы, комиссар Совета Европы Дуня Миятович высказалась жестко и предметно: соблюдайте правила, относитесь к ним как к людям, потому что мы слышали и от латвийских нациков призывы стрелять в беженцев. Мы видели, как на границе литовцы травят их собаками, мы видели, как их избивают сейчас прибалты, нарушая опять-таки конвенции, вытаскивают их, выталкивают. Например, люди находятся в ловушке, в западне между двумя границами - белорусско-литовской, белорусско-польской - без еды, они мерзнут, они голодают, у них нет жилья. Там есть дети, там есть беременные женщины. Где, спрашивается, прибалтийский, европейский гуманизм, права человека, которым они так рьяно обучали Беларусь, Украину, Россию и продолжают это делать?

Андрей Стариков, политолог, руководитель информационного агентства Baltnews