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А. Стариков: Страны Балтии и Польша не выполняют обязательства по защите беженцев
Несмотря на требования Европейского суда по правам человека позаботиться о беженцах, Латвия, Литва и Польша продолжают практиковать бесчеловечные методы выдворения. Такое мнение нашему телеканалу озвучил литовский политолог Андрей Стариков. По мнению эксперта, такие действия никак не вписываются в рамки европейских ценностей, за которые так ратуют наши западные соседки.
Стычки с мигрантами, жесткое поведение относительно мигрантов силовиков и пограничников плюс гуманитарный кризис европейских ценностей, который тут себя раскрывает, и ЕС, выжидая, замалчивает ситуацию, чтобы не подыгрывать ни Москве, ни Минску в их объективной и обоснованной критике таких действий литовцами, поляками. ЕСПЧ обязал Латвию относиться иначе к мигрантам. Латыши имплантировали эти рекомендации ЕСПЧ в свой закон о чрезвычайном положении, т.е. накормить, обогреть, а именно соблюдать обязательство, которое именно прибалты, поляки брали на себя в ходеподписания вхождения в конвенции по беженцам. Тут от них не просят большего, выполняйте то, что на себя взяли. То же касается Литвы, в отношении которой Совет Европы, комиссар Совета Европы Дуня Миятович высказалась жестко и предметно: соблюдайте правила, относитесь к ним как к людям, потому что мы слышали и от латвийских нациков призывы стрелять в беженцев. Мы видели, как на границе литовцы травят их собаками, мы видели, как их избивают сейчас прибалты, нарушая опять-таки конвенции, вытаскивают их, выталкивают. Например, люди находятся в ловушке, в западне между двумя границами - белорусско-литовской, белорусско-польской - без еды, они мерзнут, они голодают, у них нет жилья. Там есть дети, там есть беременные женщины. Где, спрашивается, прибалтийский, европейский гуманизм, права человека, которым они так рьяно обучали Беларусь, Украину, Россию и продолжают это делать?
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