А.Стрижак: Спасение утопающих - дело рук самих утопающих

Вообще с фондами мутная история. Наблюдая за откровенной перебранкой в чатах, кто, кому и сколько должен и куда девались остальные деньги, невольно понимаешь, что это очередной проект по отмыванию денег. В народе это называют просто – лохотрон. Мы уже приводили слова одного из представителей подобной непонятной структуры. Сегодня очередное признание руководителя Андрея Стрижака.

"Я отлично понимаю, что, имея даже какие-то фонды, которые помогают, нужно понимать, что далеко не всем они могут помочь в силу того, что это очень большое количество людей. Поэтому давайте мы не будем плодить иждивенческий подход в первую очередь. Люди и сами достаточно хорошо справляются с этими проблемами. И не делать из белорусов каких-то людей, которые не в состоянии решить собственные проблемы. Фонды - это дополнительная поддержка. Человек каждый сам отвечает за свою жизнь, сам принимает решение, когда выходит на забастовку, когда выходит на протест, когда делает какую-то акцию. Он должен понимать последствия, которые это может повлечь. Нужно нести ответственность за свою жизнь".