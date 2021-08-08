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А. Субботин в "Главном эфире" о влиянии мировых цен на ценники в наших магазинах, о росте спроса на рапсовое масло

Как мировые цены на сахар повлияют на ценники в наших магазинах? Сколько литров рапсового масла уже купили белорусы и хватит ли льна для переработки? Вице-премьер Александр Субботин оценил темпы уборочной и будущий каравай. Смотрите вечером интервью "Главному эфиру".


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