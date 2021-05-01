А. Субботин в проекте "Вопрос номер один": Цены на тушку птицы пока расти не будут

У нас есть и поручение главы государства, что социально значимые товары нужно регулировать. Может, это не очень популярно с точки зрения таких вот экономических подходов, но принято сотое постановление, которое регулирует цену именно на тушку курицы. Поэтому с тех пор месяц тушка курицы не росла в цене и не растет, и пока расти не будет. Поэтому можете быть спокойны.



Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси

