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А. Сыч о ситуации на белорусско-польской границе

То, что происходит сейчас на границе, не назовешь иначе как геноцид. Поляки устроили настоящий террор на границе. Это своими глазами увиделасъемочная группа "Беларусь 1", которая уже сутки работает рядом с беженцами. Крики детей и плачь матерей, замерзшие и обездоленные люди. Они едва находят силы, чтобы рассказать о своей беде. Но молчать не могут.

Кадры, которые адекватных людей не оставят равнодушными, собрал Андрей Сыч (видео).

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