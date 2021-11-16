А. Сыч о ситуации на границе и нечеловеческих условиях

Девятый день люди живут в нечеловеческих условиях. Голод и холод. Эта ночь была одной из самых тяжелых. Беженцы провели ее на бетоне, под вой польских сирен, издевательств и стробоскопов. Мало кто из них мог уснуть. С места событий передает Андрей Сыч, он с нами на связи (видео).