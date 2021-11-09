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А. Сыч о ситуации в лагере мигрантов на границе Беларуси и Польши

Влагере беженцев работает съемочная группа Агентства новостей. С границы передает наш корреспондент Андрей Сыч (видео).

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