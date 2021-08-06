А. Сыч о собственном страшном пути Вильнюса к пропасти

А вот где людей беззащитных, бегущих от развязанных Западом же конфликтов, избивают и забивают до смерти, так это у наших западных соседей. Когда в мирное время ведется стрельба на поражение по мирным людям, разве это не фашизм? Грубая сила вместо гуманизма. Клетки вместо крыши над головой. Угрозы вместо покаяния за убийство.

Наш аналитик Андрей Сыч о собственном страшном пути Вильнюса к пропасти. К сожалению, мы снова покажем жесткие кадры. И снова попросим убрать от экранов детей.

За прошедшие сутки белорусской стороной не зафиксировано убийств беженцев литовскими пограничниками. Однако ситуация на границе продолжает оставаться напряженной. Литовская пропаганда прикладывает все усилия для расчеловечивания беженцев. Из обездоленных людей формируют образ террористов и врагов, с которыми необходимо бороться любыми методами и средствами. Таким образом в стране готовят общественное мнение для лояльного восприятия насилия в отношении беженцев. Литва стала озверевшим сторожевым псом Евросоюза. Его задача - не пропустить обездоленных людей к благам западного мира.

Нам нужно, чтобы Евросоюз забрал нас отсюда. Ок? Мы приехали, чтобы попытаться попасть в Европу. Понимаете? Если Литва не примет нас, мы можем уйти, но Европа должна нам помочь. Никто из нас не хочет в Беларусь. Мы хотим в Европу, в Германию или в другую страну. Источник Euronews

На сегодняшний день в Литве скопилось более 4000 мигрантов. Это небольшое количество людей в масштабах страны. По данным ООН, во время украинского кризиса Беларусь приняла и социализировала более 160 тысяч человек, которые нуждались в помощи. Тогда по решению Президента обездоленные люди были полностью уравнены в правах с гражданами Беларуси. Им помогали восстановить документы, найти работу и полноценное жилье. Эти люди также бежали от войны и искали мирной жизни. Беларусь не отвернулась, не гнала людей на сопредельную территорию, открывая огонь на поражение. Помогали всем, кто просил. А теперь сравните: 160 тысяч беженцев в Беларуси и 4 тысячи в Литве. Официальный Вильнюс искусственно создает гуманитарный кризис в регионе. Диктатура Беларуси встает на защиту бегущих от войны. Хаоса на границе не будет. Наш Президент поручил усилить охрану рубежей.

С учетом складывающейся обстановки, когда литовская сторона организованно доставляет к нашей границе иностранцев, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, а также в целях недопущения провокаций со стороны Литвы органы пограничной службы задействовали все необходимые силы и средства для предотвращения незаконного пересечения границы Республики Беларусь. На протяжении всего участка государственной границы с Литвой используются мобильные тактические резервы пограничных групп и отрядов, дополнительно экипированные для решения поставленных задач. Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси

Запугивая обеспеченные западные страны мифической ордой беженцев, от которых приходится отстреливаться на границе, литовские чиновники набивают себе цену. Все чаще слышны разговоры о необходимости кормить сторожевого пса Евросоюза. Причем аппетиты растут прямо пропорционально напряженности ситуации на границе. Сейчас речь идет о сумме в полмиллиарда долларов. Как раз сегодня литовские чиновники обсуждали, каким красивым и безопасным будет новый 4-метровый забор, а главное в унисон твердили, что без него Европе точно придет конец. А пока великая стена только в мечтах, ситуацию подогревают введением чрезвычайного положения.







Во время чрезвычайного положения чиновники могут проводить закупки без конкурса, т.е. если при нормальном они должны опубликовать результаты, проводить конкурс, а тут уже бизнес пошел, можно купить у знакомого без конкурса за неконтролируемую сумму денег. Так что для чиновников это положение всегда выгодно, они с удовольствием его вводят. Нормунд Гростиньш, лидер партии "Центр" (Латвия)

Литва умышленно играет с жизнями беженцев. Кровью невинных людей литовские чиновники пытаются обеспечить себе безбедное существование.

