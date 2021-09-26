А. Сыч о закате западного гуманизма

Когда правоохранители задерживают маньяков и прочих садистов, очень часто первая реакция - непонимание. Ведь в большинстве случаев эти люди выглядят как обычные добропорядочные и порой даже интеллигентные представители общества. От них уж точно не ожидаешь проявления агрессии.

В нынешней геополитической ситуации происходит нечто подобное, когда страны, которые публично заявляют о важности прав человека и стараются казаться всемирным центром гуманизма, на деле вытирают об них армейские берцы. Речь о миграционном кризисе.

Теперь беженцев не только травят собаками, избивают и запугивают боевым оружием, у них появилась новая беда. С приходом холодов представители теплых стран буквально замерзают на глазах у европейских пограничников. В ситуации разбирался Андрей Сыч.

За прошедшую неделю на европейской границе было убито 5 мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом четверо из них найдены мертвыми на территории Польши. Убитую в процессе силовой депортации женщину перетащили на белорусскую территорию.

Грязь, кровь и смерть - все это реалии польской границы. Одну из жертв европейского гостеприимства удалось спасти белорусским пограничникам.

Весь ужас этой ситуации заключается в том, что мужчина умирал прямо на глазах у польских силовиков, которые никак не реагировали на происходящее. Просто стояли и ждали, пока он умрет. Рассказ пострадавшего ярко характеризует скотское отношение к людям на польской границе. Несколько дней мужчину морили голодом и не давали пить.





Польские пограничники вытолкали нас на территорию Беларуси. Сказали, если вернешься, тебя убьют и заберут одежду, и никто об этом не узнает. Али Салах Аддан, гражданин Ирака

В процессе силовой депортации европейские силовики развлекаются тем, что заставляют ползать людей прямо по колючей проволоке, которой цивилизованный мир спасается от недостойных.

Не щадят ни женщин, ни детей. Беспощадно и жестоко польские силовики переходят границы разумного.

В концентрационных лагерях в Европе, где содержатся мигранты, отношение к ним порой еще хуже, чем на границе. Люди не доедают, мерзнут и не получают медицинскую помощь. После очередного бунта в центре приема беженцев литовского города Рукла против нечеловеческих условий, который подавляли силовики с использованием дубинок и слезоточивого газа, стало известно о смерти ребенка. Жизнь 11-летнего мальчишки лежит на совести каждого европейского чиновника, закрывающего глаза на происходящее.





Нельзя относиться к человеческой жизни так, как относятся сейчас на польской границе, на границе с другими государствами Евросоюза. Проблема мигрантов должна выноситься на самый высокий уровень, и пора уже говорить о том, что нелегальный мигрант должен получать элементарную помощь, которая ему необходима для сохранения своей жизни. Виктор Сапрыка, директор Института приграничного сотрудничества и интеграции, доктор социологических наук (Белгород, Россия)

Принудительный разворот ищущих убежища людей не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией ЕС об основных правах человека, ни с другими документами.

Эта тенденция началась несколько лет назад. Уже тогда постепенно права человека начали сужаться в Европейском союзе, и чем дальше, тем на самом деле ситуация хуже. Судьи сейчас проходят более тщательный отбор перед тем как они назначаются в ЕСПЧ. То есть, кандидат в судьи должен убедить правительство государства, что он будет именно отстаивать точку зрения этого государства, а не идеалы прав человека. Станисловас Томас, адвокат, профессор, доктор юридических наук Парижского университета Сорбонна

Несмотря на политику откровенного террора в отношении мигрантов, люди продолжают надеяться на лучшее. Даже те, кто оказался заблокирован европейскими силовиками посреди леса, отказываются уходить.

Белорусская сторона неоднократно предлагала этим людям переселиться в нормальные условия для жизни. Но они настаивают на перемещении в страны, которые их позвали, обещая защиту и новую жизнь. Несмотря на позицию мигрантов, в Беларуси не могут оставаться равнодушными к их судьбе. Пограничники и местные жители оказывают всю возможную помощь беженцам из Афганистана.

В самом Евросоюзе оказались полностью не готовы к последствиям от военных походов НАТО по всему миру. Между странами растет недоверие и желание переложить груз миграционного кризиса друг на друга. Доходит до откровенного саботажа. Так, например, Литва увела прямо из-под носа у Латвии партию колючей проволоки для строительства забора на границе. Вот он дух единства и коллективного подхода к решению проблемы. Они даже между собой не могут выстроить диалог, что уж тут говорить о соседях. Да и силовые методы решения миграционного кризиса, мягко говоря, хромают. Несмотря на рапорты о сотнях не пропущенных в Европу мигрантов, по сообщениям немецкого издания Bild, в районе Германии уже скопилось более тысячи успешно преодолевших дырявую границу. Уровень организованной преступности в Евросоюзе, которая занимается транспортировкой мигрантов, постоянно растет. Их наглость доходит до того, что в процессе перевозки людей их размещают в хостелах в центре города. В Вильнюсе рядом со зданием правительства было задержано 13 мигрантов, которые ждали дальнейшую отправку.