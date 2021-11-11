ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

А. Сыч продолжает работать в лагере мигрантов

Тем временем на границу прибыли представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организации по миграции и Белорусского Красного Креста.

В лагере мигрантов продолжает работать и съемочная группа "Беларусь 1". Андрей Сыч на связи со студией (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все