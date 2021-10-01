А. Сыч разбирался в ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе

С приходом осенних холодов на европейской границе все чаще начали гибнуть люди, идущие в Евросоюз из стран с теплым климатом. Международные институты требуют соблюдать права человека и обеспечить всем, кто ищет международной защиты, возможность получать статус беженца. В Парламентской ассамблее Совета Европы призвали власти Латвии, Литвы и Польши работать с Беларусью и Европейским союзом над решением этой проблемы. Однако пока в этих странах предпочитают смотреть на ситуацию с широко закрытыми глазами, Беларусь вынуждена самостоятельно принимать необходимые меры. Людям, застрявшим на европейской границе, оказывается гуманитарная помощь.

Сегодня комиссия по международным делам парламента в полном составе посетила приграничную территорию, где провела выездное заседание. Подробнее в ситуации разбирался Андрей Сыч.

Евросоюзу рекомендовали присмотреться к отдельным странам

Невзирая на требования международных институтов, Латвия, Литва и Польша продолжают нарушать права человека.

Политика выталкивания, которую они реализуют на своей границе в отношении мигрантов, поражает уровнем своей жестокости. Даже в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы обращают на это отдельное внимание.

Этот сухой канцелярский стиль от структуры, которая явно не питает симпатии к нашей стране, уже много о чем говорит. Несмотря на общую антибелорусскую риторику резолюции, в ПАСЕ прекрасно понимают, кто на самом деле усугубляет ситуацию. Не скрывают этого и польские пограничники, прямо говоря, что воюют с Беларусью.

Когда с нами говорят на языке санкций и угроз, вынуждены отвечать. Беларусь приостанавливает договор о реадмиссии с Евросоюзом. Сегодня на выездном заседании этот вопрос обсуждала комиссия парламента по международным делам.





Соглашение, которое было подписано с Евросоюзом и касается реадмиссии мигрантов с территории Беларуси и с территории Евросоюза, в настоящее время Евросоюзом не исполняется. При этом они делают это без каких-либо объяснений. МИД уже на протяжении длительного времени предлагает провести консультации на эти вопросы, а в ответ тишина. Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Цена напряженности

Молчание наших соседей имеет под собой достаточно прозрачные причины. Ежедневно белорусские пограничники фиксируют, как польские коллеги на служебном транспорте доставляют к границе мигрантов, тем самым они становятся соучастниками трансграничной нелегальной миграции. В этой преступной деятельности вращаются колоссальные деньги. Только за прошедший месяц на территории соседней страны задержано 100 контрабандистов. После прекращения исполнения своих обязательств со стороны Польши, Литвы и Латвии, Беларусь вынуждена в одиночку противостоять растущему трафику нелегальной миграции.

За 9 месяцев 2021 года выявлено более 1 тыс. нарушений миграционного законодательства. 35 иностранцев были депортированы с территории Беларуси за счет бюджета. Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси

За тот ужас, который творится сегодня на границе Евросоюза, несут ответственность недоговороспособные европейские чиновники. Свои геополитические и экономические интересы они ставят выше человеческой жизни.

Белорусы готовы садиться за стол переговоров прямо сейчас, несмотря на любые проблемы, несмотря на то, что вы нас давите, несмотря на то, что незаконные санкции. Но мы понимаем, что человеческая жизнь важнее всего. Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси