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А. Сыч с КПП на белорусско-польской границе - ситуация по-прежнему напряженная
На белорусско-польской границе по-прежнему напряженная ситуация. Польские силовики вооружены. Стоят водометы. Беженцы не сдаются. Они становятся на колени, продолжают просить, умоляют пропустить их в Германию. В горячей точке работают наши корреспонденты. Они находятся в разных точках: и в погранпереходе у КПП, и в стихийном лагере, и во временном убежище в логистическом центре.
Сейчас на прямую связь со студией выходит Андрей Сыч. Он освещает события у КПП.
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