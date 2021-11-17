А. Сыч с КПП на белорусско-польской границе - ситуация по-прежнему напряженная

На белорусско-польской границе по-прежнему напряженная ситуация. Польские силовики вооружены. Стоят водометы. Беженцы не сдаются. Они становятся на колени, продолжают просить, умоляют пропустить их в Германию. В горячей точке работают наши корреспонденты. Они находятся в разных точках: и в погранпереходе у КПП, и в стихийном лагере, и во временном убежище в логистическом центре.