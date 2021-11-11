А. Сыч с новыми подробностями с белорусско-польской границы

Возвращаемся с новыми подробностями на белорусско-польскую границу, куда приехали представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организации по миграции и Белорусского Красного Креста. Об этом они договорились накануне - на встрече делегации с председателем Госпогранкомитета Беларуси. Анатолий Лаппо проинформировал международные структуры о ситуации на границе, где уже четвертые сутки находятся в нечеловеческих условиях тысячи иностранцев, в том числе маленькие дети, беременные женщины и инвалиды.