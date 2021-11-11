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А. Сыч с новыми подробностями с белорусско-польской границы

Возвращаемся с новыми подробностями на белорусско-польскую границу, куда приехали представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организации по миграции и Белорусского Красного Креста. Об этом они договорились накануне - на встрече делегации с председателем Госпогранкомитета Беларуси. Анатолий Лаппо проинформировал международные структуры о ситуации на границе, где уже четвертые сутки находятся в нечеловеческих условиях тысячи иностранцев, в том числе маленькие дети, беременные женщины и инвалиды.

Число беженцев в стихийном лагере увеличивается: только за последние сутки их стало больше на треть. Теперь решаются вопросы взаимодействия для оказания гуманитарной помощи застрявшим на границе с руки официальной Варшавы.

В лагере мигрантов продолжает работать исъемочная группа "Беларусь 1". Как передает с места событий корреспондент Агентства теленовостей, на польской стороне к колючей проволоке приблизились водометы - они буквально за плечами силовиков. Андрей Сыч на связи со студией (видео).

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