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А. Сыч с последней информацией из стихийного лагеря на границе к этому часу

Наши корреспонденты следят за ситуацией и в стихийном лагере, который устроили беженцы у границы. Там работает Андрей Сыч. Подробности в видео.

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