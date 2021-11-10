А. Сыч с последней информацией о ситуации на польско-белорусской границе

Ситуация на границе продолжает оставаться крайне напряженной. По поступающей информации, еще одну морозную ночь беженцы провели в палатках, согреваясь у костра и в спальных мешках на промерзшей земле. Очевидно, что любой искры хватит для полномасштабного конфликта. А этого допустить никак нельзя. Но польские силовики продолжают провокации, которые могут привести к страшным глобальным последствиям.



Корреспондент Андрей Сыч, который сейчас работает на месте событий, собирает факты польского геноцида воедино. Как мы уже рассказывали, эта ночь в очередной раз показала всю жестокость, наглость и бесчеловечность режима Дуды. Шокирующие кадры и зверская агрессия к мигрантам. Беженцев, которые ищут спасения и мира в Европе,польские силовики избили до полусмерти и выбросили обратно за колючую проволоку. На видео курдские мигранты - четверо мужчин. Судя по всему, у них множественные ранына голове и руках. И все это следы физического насилия. Как рассказали нашим пограничникам пострадавшие, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца, но вместо этого грубая сила и угрозы. Только чудом они не погибли, лежа в собственной крови на холодной земле.

