3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
А. Сыч со сводкой событий на белорусско-польской границе
Все эти дни на границе нон-стоп работают съемочные группы "Беларусь 1". Информация обновляется каждый час. Андрей Сыч передает, что чуть более часа назад группа беженцев прошла на территорию Польши, люди находятся там в эти минуты (где-то в полукилометре от лагеря беженцев), просят европейцев о помощи. Польские солдаты с автоматами и щитами лицом к лицу с семьями тех, кто бежит от войны на своей родине. Женщины с грудными детьми, старики и инвалид с костылями - вот с кем воюет польская армия.
Андрей Сыч со сводкой событий на границе к этой минуте (видео).
Президент
Все
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
В мире
Все
Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Регионы
Все
Происшествия
Все