А. Сыч со сводкой событий на белорусско-польской границе

Все эти дни на границе нон-стоп работают съемочные группы "Беларусь 1". Информация обновляется каждый час. Андрей Сыч передает, что чуть более часа назад группа беженцев прошла на территорию Польши, люди находятся там в эти минуты (где-то в полукилометре от лагеря беженцев), просят европейцев о помощи. Польские солдаты с автоматами и щитами лицом к лицу с семьями тех, кто бежит от войны на своей родине. Женщины с грудными детьми, старики и инвалид с костылями - вот с кем воюет польская армия.