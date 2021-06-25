А. Сыч: Все предприятия, которые попали под удар, несут серьезные налоги в бюджет

Все предприятия, которые попали под удар, являются высокомаржинальными и несут серьезные налоги в бюджет, из которого впоследствии выплачивают зарплату учителям и врачам, пособие инвалидам и матерям. Если хотели ударить по Президенту Беларуси, так надо было блокировать его мифические счета с триллиардами долларов. Александр Лукашенко сам неоднократно рекомендовал это сделать. Но вместо этого на Западе решили объедать простых людей.

Андрей Сыч, политолог