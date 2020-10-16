3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
А. Талай: Ничего святого, когда в ход идут грязные политтехнологии
В ход идут и грязные технологии. Словно по методичке белорусские майданщики вслед за женщинами, детьми и даже стариками вывели на улицы людей с ограниченными возможностями.
Свое обращение к матерям, опекунам и особенным людям направил наш паралимпиец и общественный деятель Алексей Талай.
Отметим, в нашей стране сегодня проживает 570 тысяч людей с ограниченными возможностями. Для того, чтобы подержать их, государство ежегодно выделяет средства: это и пособия, льготы, а также 90-процентная скидка на приобретение лекарств, санитарно-курортное лечение, обеспечение техническими средствами реабилитации, бесплатный проезд, льготы на жилищно-коммунальные услуги. За 9 месяцев этого года господдержка людей с ограниченными возможностями составила 2 миллиарда 300 миллионов рублей.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов