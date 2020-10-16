А. Талай: Ничего святого, когда в ход идут грязные политтехнологии

В ход идут и грязные технологии. Словно по методичке белорусские майданщики вслед за женщинами, детьми и даже стариками вывели на улицы людей с ограниченными возможностями.

Отметим, в нашей стране сегодня проживает 570 тысяч людей с ограниченными возможностями. Для того, чтобы подержать их, государство ежегодно выделяет средства: это и пособия, льготы, а также 90-процентная скидка на приобретение лекарств, санитарно-курортное лечение, обеспечение техническими средствами реабилитации, бесплатный проезд, льготы на жилищно-коммунальные услуги. За 9 месяцев этого года господдержка людей с ограниченными возможностями составила 2 миллиарда 300 миллионов рублей.