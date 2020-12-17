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А. Тарасенко: Беларусь сейчас приближается к плато по заболеваемости коронавирусом

Более половины парка аппаратов ИВЛ не задействовано

Тем не менее в больницах есть все необходимое для лечения пациентов. Полностью оснащены и реанимации. Достаточно оборудования для искусственной вентиляции легких. К слову, более половины парка аппаратов ИВЛ не задействовано.

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