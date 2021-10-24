А. Тарасенко: "Дельта"-штамм коронавируса вносит корректировки в течение болезни

"Дельта"-штамм коронавируса вносит корректировки в течение болезни. И в том числе в сроки заболеваемости COVID-19. Об этом в проекте АТН "Вопрос номер один" рассказал главный санитарный врач страны. Александр Тарасенко отметил, чтоситуация остается напряженной. Минздрав напоминает: самым действенным методом борьбы с инфекцией остается вакцинация.



О вакцинации и белорусской вакцине, плановой медпомощи, новых штаммах и ПЦР-тестировании - интервью с Александром Тарасенко доступно на YouTube-канале АТН.