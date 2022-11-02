А. Тарасенко: Лечение в Беларуси - это высокое качество по приемлемой цене

Минск стал центром мировой стоматологии. Около полусотни участников из восьми стран сегодня представили свои достижения на международном форуме.

Оборудование для кабинетов, инструменты, рентген-установки и аксессуары, средства по уходу за зубами, коронки, изготовленные на 3D-принтере. Параллельно в Белэкспо открылась тематическая выставка.

Лечение в Беларуси сегодня - это высокое качество по приемлемой цене. В год более 160 тысяч зарубежных граждан обращаются к нашим стоматологам.

Америка, Япония, Израиль. Это говорит о том, что граждане посещают нашу страну в части медицинского туризма, получения медицинской стоматологической помощи. Это говорит о профессионализме наших стоматологов. Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси

Есть возможность сотрудничать нашим научным группам, лабораториям и по материаловедению, и по созданию имплантов, 3D-печати, созданию установок, инструментария. Поэтому здесь целый пласт интересных направлений. Олег Янушевич, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова