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А. Тарасенко: Среди заболевших коронавирусом лишь 4 % сделали прививку
Вакцины, которые сегодня доступны для населения Беларуси, эффективны против нового штамма "Дельта". Об этом в эфире программы "Скажинемолчи" рассказал главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко. Уже 27 % населения Беларуси получили первый компонент вакцины, 17 % прошли полный курс вакцинации. Сегодня рассматривается вопрос о закупке вакцины Pfizer, однако для населения она будет доступна на платной основе. Александр Тарасенко рассказал, как формируется популяционный иммунитет, почему нужна ревакцинация, кто из иностранцев приезжает в Беларусь за антиковидным уколом.
Вакцинация способствует если не полной профилактике (то есть гарантии нет, что вакцинированный человек не заболеет, но таких среди вакцинированных мы отмечаем 4 % в удельном весе среди всех заболевших), то доказано уже не производителями, а изучением постинфекционного иммунитета всеми видами вакцин не менее 97 %, что если человек и заболевает, то он не попадает в реанимацию, а переносит заболевание в легкой или стертой форме.
Говорили также об эффективности санитарно-эпидемиологической службы Беларуси, которая в эти дни отмечает 95-летие, о профилактике инфекционных заболеваний и не только. Полную версию программы "Скажинемолчи" смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1".
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