А. Тарасенко: Среди заболевших коронавирусом лишь 4 % сделали прививку

Вакцинация способствует если не полной профилактике (то есть гарантии нет, что вакцинированный человек не заболеет, но таких среди вакцинированных мы отмечаем 4 % в удельном весе среди всех заболевших), то доказано уже не производителями, а изучением постинфекционного иммунитета всеми видами вакцин не менее 97 %, что если человек и заболевает, то он не попадает в реанимацию, а переносит заболевание в легкой или стертой форме.

Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси