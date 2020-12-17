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А. Тенетко: Язык улиц и майданов никогда не способствовал взаимопониманию
О том, что майданы никогда не способствовали экономическому росту, а язык улиц – взаимопониманию, говорят все больше экспертов. По словам известного украинского политического консультанта, только общенациональный форум может стать площадкой для реального диалога между властью и народом.
Майдан никогда не будет никаким диалогом, любой бунт, любые революционные действия - это всегда плохо. Он не принес ничего кардинально хорошего ни одной стране.
Форум однозначно нужен. Это лучшая форма. Любой диалог и то, что вы даете людям высказаться, выплеснуть эмоции, рассказать о своем наболевшем, оно всегда лучше, чем человек со своими эмоциями возьмет в руки палку, дубинку или оружие. Тут очень важно не допустить ошибку в подготовке, он должен быть народный, а не с привлечением административного ресурса. Если действительно услышать разные мнения, если подобрать людей, которые являются лидерами мнений, а не через директивы сверху, мне кажется, что можно создать диалог".
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