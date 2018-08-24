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А. Турчин: Мы должны готовить тех специалистов, которые нужны не только сегодня, но и будут нужны в будущем

Смотрите интервью с первым заместителем премьер-министра Беларуси в программе "Главный эфир" в 21:00 на телеканале "Беларусь 1".

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