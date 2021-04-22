А.Турчин: Новая школа в Столбцах должна быть открыта к 1 сентября

Первый звонок прозвучит 1 сентября в новых школах Смолевичей и в агрогородке Колодищи. В эксплуатацию введут и детский сад в поселке Дружный. Строят в регионе и другие социально значимые объекты: поликлинику в Жодино, корпус детской поликлиники в Борисове. Новое медучреждение появится также в Боровлянах, а в Старых Дорогах возводят бассейн.