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А.Турчин: Новая школа в Столбцах должна быть открыта к 1 сентября

Нужная инфраструктура для центрального региона

Первый звонок прозвучит 1 сентября в новых школах Смолевичей и в агрогородке Колодищи. В эксплуатацию введут и детский сад в поселке Дружный. Строят в регионе и другие социально значимые объекты: поликлинику в Жодино, корпус детской поликлиники в Борисове. Новое медучреждение появится также в Боровлянах, а в Старых Дорогах возводят бассейн.

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