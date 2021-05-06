А. Турчин поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы

Благодаря таким людям, как Александр Иванович, мы сегодня живем в нашей независимой стране. Александр Иванович прошел весь путь Великой Отечественной войны от начала и до завершения, и самое главное – он очень многое сделал для нашей Минщины и в мирное время. Работал на различных руководящих должностях. И я хочу пожелать Александру Ивановичу здоровья, чтобы мы еще не один его день рождения и праздник Победы встречали вместе.

Александр Турчин, председатель Миноблиспрокома