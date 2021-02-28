А. Вольфович: Силовой блок Беларуси готов к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки

В минувший четверг во Дворце Независимости Александр Лукашенко принял с докладом Госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Ситуация в мире раскручивается крайне горячо, и хотим мы того или нет, нашей стране необходимо быть готовой даже к самым сложным сценариям развития событий. Тем более что этот год ожидается тоже непростым. Не исключено, что Совбез ожидают небольшие изменения.



Многому нас может научить ситуация в России, Армении, Кыргызстане, Украине и других постсоветских республиках. По словам госсекретаря Совбеза, силовой блок Беларуси готов к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки. Для этого организован достаточный уровень взаимодействия между всеми органами системы безопасности. Более того, Президенту предложено добавить в состав постоянных членов Совбеза министра обороны, главу МВД и председателя КГБ.



