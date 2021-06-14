А. Ярошенко: Китайские компании предлагают производить в индустриальном парке "Великий камень" вакцины по своей технологии

В Беларуси нехватки вакцин нет! Активно работает собственное производство по российской технологии. Несколько китайских компаний вышли с предложением производить в индустриальном парке "Великий камень" вакцины по своей технологии. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил глава администрации парка Александр Ярошенко.

Он выразил надежду, что такие производства на белорусской площадке будут запущены. И это позволит организовать поставки вакцин не только на внутренний рынок, но и за его пределы. А новый указ главы государства, подписанный накануне, обеспечит организацию производства в короткие сроки и избавит от административных препон.

Факт С начала года на белорусской индустриальной площадке зарегистрировано 5 новых резидентов

И эти темпы с учетом пандемии выше среднемировых. Парк функционирует в обычном режиме: работают конвейеры, растет экспорт. Продукция, выпускаемая в "Великом камне", поставляется в 25 стран.



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