3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
А. Яцек: Польша от Германии не получит никаких репараций
Обсуждают тезисы Президента и в экспертном сообществе. Так, предметно разбирается требование Польши военных репараций от Германии для возмещения ущерба, который нанесли стране в годы Второй мировой войны. Как утверждает польский политолог Александр Яцек, данное явление не что иное, как план переключения внимания от реальных проблем в преддверии выборов.
А. Яцек: Польша от Германии не получит никаких репараций
С юридической точки зрения никакие репарации Польша не получит, потому что этот вопрос уже решен многими договорами и подтвержден польскими правительствами в течение многих лет. Добровольно немцы, конечно, могут любому государству в любом размере выплачивать любые деньги, но, поскольку мы знаем, какая сейчас обстановка в той же Германии - кризис и проблемы, так что я очень сомневаюсь, что этот вопрос вообще когда-то получит юридическую почву и юридическое движение. Но это какая-то часть предвыборной кампании, потому что правительство не может похвастаться никакими успехами, а только одни проблемы: энергетические проблемы, в судебно-правовой системе проблемы - мы не получаем уже больше года деньги с ЕС, которые должны получить на развитие страны. Надо чем-то народ обрадовать - вот такие квоты в 6 миллионов, которые им полагаются, конечно, на определенные участки общества, по мнению руководящих, будут влиять.
А. Беляев: Правящая партия Польши потеряла популярность
Партия "Правая справедливость", которая в настоящий момент считается правящей, у которой свой партийный президент, партийный премьер-министр, она как раз значительно потеряла популярность. Задача использовать все возможные поводы, во-первых, для привлечения к себе внимания избирателей, во-вторых, для того, чтобы показать, что они радеют за интересы польского народа. При этом на самом деле партия является сегодня представителем проамериканской партии, проамериканских стремлений. Она своими необдуманными заявлениями разрушает и так без того европейский порядок, поэтому у нас ссора с Германией по поводу репарации и ссора с Брюсселем по поводу отказа соблюдать законодательство о судах, и на этом фоне Брюссель отказывается предоставлять дополнительные денежные выплаты, штрафуя ее за несоблюдение европейского законодательства. Все это играет на руку не самой Польше, которая, являясь частью Евросоюза, должна была бы работать на укрепление этого интеграционного объединения.
В. Кошелев о расколе в ЕС
Они союзники по Евросоюзу, по НАТО. Это свидетельствует о глубоком расколе. Ушла Великобритания, молодые вот эти "тигрята" так называемые во главе с Польшей ведут себя, мягко говоря, нагловато по отношению к этим старым мудреным западноевропейским государствам типа Франции, и используют их США. Они заинтересованы однозначно в ослаблении ЕС.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов