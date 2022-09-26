А. Яцек: Польша от Германии не получит никаких репараций

С юридической точки зрения никакие репарации Польша не получит, потому что этот вопрос уже решен многими договорами и подтвержден польскими правительствами в течение многих лет. Добровольно немцы, конечно, могут любому государству в любом размере выплачивать любые деньги, но, поскольку мы знаем, какая сейчас обстановка в той же Германии - кризис и проблемы, так что я очень сомневаюсь, что этот вопрос вообще когда-то получит юридическую почву и юридическое движение. Но это какая-то часть предвыборной кампании, потому что правительство не может похвастаться никакими успехами, а только одни проблемы: энергетические проблемы, в судебно-правовой системе проблемы - мы не получаем уже больше года деньги с ЕС, которые должны получить на развитие страны. Надо чем-то народ обрадовать - вот такие квоты в 6 миллионов, которые им полагаются, конечно, на определенные участки общества, по мнению руководящих, будут влиять.

Александр Яцек, политолог, представитель общества «Польша - Восток»