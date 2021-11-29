Александр Яцек: Уровень доверия польской власти ниже 30 %

В Польше по польским законам ЧС может быть по Конституции только 90 дней. Это 90 дней уже прошло. И сейчас правительство пытается поменять Конституцию, чтобы дальше эскалировать этот вопрос и проблему на границу. Это очень не нравится огромной части польского общества. Правительство должно сделать все, чтобы ту обстановку, которая была условием введения ЧС, решить. Но польское правительство не заинтересовано его решить. Проще поменять закон, чем решить проблему. Это уже является нарушением законодательства - и польского, и европейского.

Александр Яцек, представитель общества "Польша - Восток"