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Александр Яцек: Уровень доверия польской власти ниже 30 %
О том, что происходит на границе, сами поляки могут узнать лишь из одного источника - своего правительства. Только у него существует монополия на эту информацию. Ведь в приграничную зону не допускают никого - ни журналистов, ни правозащитников, ни даже специалистов из ЕС для объективной оценки ситуации.
Все это власти Польши объясняют режимом чрезвычайной ситуации, срок которого, по словам общественного деятеля Александра Яцека, официально уже закончился. Что будет дальше - непонятно, ведь решать этот вопрос Варшава не спешит.
В Польше по польским законам ЧС может быть по Конституции только 90 дней. Это 90 дней уже прошло. И сейчас правительство пытается поменять Конституцию, чтобы дальше эскалировать этот вопрос и проблему на границу. Это очень не нравится огромной части польского общества. Правительство должно сделать все, чтобы ту обстановку, которая была условием введения ЧС, решить. Но польское правительство не заинтересовано его решить. Проще поменять закон, чем решить проблему. Это уже является нарушением законодательства - и польского, и европейского.
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