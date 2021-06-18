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О культурных объектах на этой неделе подробно в проекте "Променад"

Художники творческого объединения "Артель" философствовали на тему жизни во время ковидных ограничений, пока дворцы и театры были закрытыми. Национальный исторический музей презентует гид по истории Беларуси в восьми периодах в сжатом, но насыщенным визуально проекте. Некоторые культурные объекты на этой неделе связала не менее масштабная тема. О ней подробно в проекте "Променад". Рассказывает Лидия Заблоцкая (видео).


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