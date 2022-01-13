Абильшаиков: Бизнесмены в Казахстане оценивают ущерб от беспорядков

По расчетам Национальной палаты предпринимателей, в настоящее время к нам обратилась 1400 субъектов, которые оценивают свой ущерб. Сумма приблизительная 225 миллионов долларов США. В большей степени пострадали субъекты, находящиеся в городе Алматы. Пострадало 1300 субъектов, сумма ущерба которых на сегодняшний день превысила 200 миллионов долларов США. Кроме города Алматы, мы говорим о небольших потерях в Алматинской области, в городе Шинкен. И в отдельных регионах исчисляется ущерб 3, 5, 10 компаний. Если говорить по отраслям, в большей степени это торговые дома, торговые сети, торговые центры, а также отдельно стоящие магазины, столовые, кафе и рестораны. Имел место быть захват аэропорта, ряда стратегических и исполнительных объектов. В настоящее время они все освобождены и начинают свое функционирование. Кстати, в нашем городе Алматы есть казахстанско-белорусские предприятия. Есть белорусские сетевые магазины по продаже молочной продукции, мясной продукции. Пользуется высоким спросом среди казахстанских жителей. Я до интервью попросил у коллег узнать, поинтересоваться: среди пострадавших компаний ваших резидентов нет.

Нариман Абильшаиков, первый зампредседателя правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен"