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Абильшаиков: Свой ущерб бизнесмены Казахстана оценивают более чем в $200 млн
Бизнесмены Казахстана продолжают подсчитывать свой ущерб из-за беспорядков. Предварительно сумма убытков составляет более 200 миллионов долларов. Больше всех досталось торговым центрам и сетям, кафе и некоторым инфраструктурным объектам. По словам представителя Национальной палаты предпринимателей Казахстана Наримана Абильшаикова, среди резидентов белорусских компаний пострадавших нет.
В настоящее время совместно с правительством Республики Казахстан мы разрабатываем методику по оценке ущерба бизнеса. Непосредственно в этом процессе бизнес сам принимает участие, разработаны алгоритмы. Мы вот до 20-го числа все эти подходы будем утверждать. Соответственно, в ближайшее время все расходы, которые понес бизнес, будут компенсированы государством. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев заявил, что будет оказана всесторонняя поддержка бизнесу, который пострадал вот в этих событиях. По расчетам Национальной палаты предпринимателей, в настоящее время к нам обратились 1 тысяча 400 субъектов, которые оценивают свой ущерб. Приблизительная сумма 225 млн долларов США
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