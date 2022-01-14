Абильшаиков: Свой ущерб бизнесмены Казахстана оценивают более чем в $200 млн

В настоящее время совместно с правительством Республики Казахстан мы разрабатываем методику по оценке ущерба бизнеса. Непосредственно в этом процессе бизнес сам принимает участие, разработаны алгоритмы. Мы вот до 20-го числа все эти подходы будем утверждать. Соответственно, в ближайшее время все расходы, которые понес бизнес, будут компенсированы государством. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев заявил, что будет оказана всесторонняя поддержка бизнесу, который пострадал вот в этих событиях. По расчетам Национальной палаты предпринимателей, в настоящее время к нам обратились 1 тысяча 400 субъектов, которые оценивают свой ущерб. Приблизительная сумма 225 млн долларов США

Нариман Абильшаиков, первый зампредседателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Казахстана