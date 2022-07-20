Абитуриенты Академии музыки могут получить консультации у преподавателей

Мне кажется, в первую очередь волонтеры помогают убрать градус волнения. Действительно, они приходят, волнуются, переживают, впереди вступительные внутренние испытания, после того как они уже сдали экзамены ЦТ. Это накладывает какой-то отпечаток. А в последующем мы, конечно, показываем им различные кабинеты, по которым им придется походить, чтобы попасть на эти экзамены, и также консультации - рассказать о расписании консультаций.

Иван Кобыльченко, волонтер, студент Белорусской государственной академии музыки