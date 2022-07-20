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Абитуриенты Академии музыки могут получить консультации у преподавателей
Академия музыки продолжает набор будущих студентов. А сегодня двери консерватории раскрылись перед абитуриентами - молодых музыкантов пригласили на консультации. Это отличная возможность подготовки к вводным испытаниям по программе "Творчество". Абитуриенты могут получить рекомендации от преподавателей вуза, освоиться, а также отточить исполнение музыкального произведения, с которым на следующей неделе выступят перед приемной комиссией.
Документы принимают наши волонтеры. Все организовано безупречно, на мой взгляд, работает с нами и комиссия по контролю за ходом проведения вступительных испытаний Комитета государственного контроля. С их стороны никаких замечаний нет, абитуриенты оптимистичны, настроены, погода замечательная, в этом вузе всегда царит творческая атмосфера. Я полагаю, что все будет хорошо.
Мне кажется, в первую очередь волонтеры помогают убрать градус волнения. Действительно, они приходят, волнуются, переживают, впереди вступительные внутренние испытания, после того как они уже сдали экзамены ЦТ. Это накладывает какой-то отпечаток. А в последующем мы, конечно, показываем им различные кабинеты, по которым им придется походить, чтобы попасть на эти экзамены, и также консультации - рассказать о расписании консультаций.
Я окончила колледж искусств, и даже на первом курсе я уже мечтала поступить в Академию музыки, именно на вокальное отделение, на академическое пение. Для меня очень волнительно быть здесь. Я уже жду скорейших консультаций, хочу получить какие-то рекомендации, даже опыт, и скорее жду вступительных испытаний.
Консультации пройдут по субботу включительно. И уже совсем скоро станут известны имена студентов первого курса Белорусской государственной академии музыки.
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