Абитуриенты с высшим баллом по ЦТ о своем секрете успешной сдачи

Всего сутки остаются до начала резервного ЦТ. Ну а те, кто прошел испытания в основной срок, уже получают свои результаты. Так, в этом году бьет рекорды математика: 105 человек написали на заветную сотню, 67 - по белорусскому языку, 43 - по русскому и 4 - по обществоведению. В чем секрет такого успеха, узнавала Дарья Рачко.





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Екатерина Дичковская, выпускница гимназии № 2 г. Слуцка: Увидела, где девочка слепила колечко из глины, купила глину, полепила из глины, увидела, что девочка сплела колечко из бисера, купила себе много бисера, начала плести из бисера, в общем люблю что-то творческое.

А еще к этому добавляется и рисование, игра на гитаре и спортивное ориентирование. Им выпускница Слуцкой гимназии Екатерина Дичковская начала заниматься с 6-го класса. В этой сфере есть уже и свои результаты - ездила на чемпионат Европы. Не отставала и по учебе - по итогу 11 лет в аттестате - 9,9. Да и к проходному на специальность (а планирует поступать в БГУИР) добавилось 100 по белорусскому языку.

В 11-м классе на первом этапе 98, на втором 91 и на третьем 100. Я не брала репетиторов ни по одному предмету, я ходила только на факультативы наших учителей, потому что с ними я всю школу отработала, я знаю их подход. Екатерина Дичковская, выпускница гимназии № 2 г. Слуцка





Сотня в кармане и у Яны Юницкой, и дело не только в платье - усердно трудилась круглый год - факультативы, дополнительные занятия - все для поступления в БГУ на факультет международных отношений, успевала заниматься и любимыми делом: петь.





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100 в аттестате и столько же по ЦТ - итого двести. И это без результатов по химии и биологии. Будущий медик Елизавета Конюх в выпускных классах большую часть своего времени отводила учебе - отсюда и результат. Подставляла плечо и мама: поддерживала не только морально - сама учитель белорусского языка. То, что дочь справится с поставленной задачей, была уверена.





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Активно готовилась к белорусскому, когда ехала на ЦТ, очень волновалась, но, когда уже села в аудитории, стало поспокойнее. Надо готовиться заранее, тогда есть возможность. Елизавета Конюх, выпускница гимназии № 13 г. Минска





Всего же самый высокий балл по белорусскому языку получили 67 выпускников, 43 - по русскому и по математике - свыше сотни.