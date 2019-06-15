Абитуриенты сдают ЦТ по обществоведению

Начало экзамена традиционно в 11:00. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность, и ручку. Нельзя приносить телефоны и другие устройства. Напомним, завершится централизованное тестирование 1 июля. После запланированы резервные дни.