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Абитуриенты сегодня сдают ЦТ по иностранному языку
Cегодня в Беларуси проходит очередной этап централизованного тестирования. На этот раз абитуриенты сдают иностранный язык: английский, немецкий, французский, испанский и китайский. По этим предметам, напомним, будущим студентам нужно набрать не менее 25 баллов. Старт традиционно в 11 утра, но абитуриентов в обязательном порядке ждут на 30 минут раньше. С пропуском на ЦТ, паспортом и черной гелевой ручкой.
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