ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Абитуриенты сегодня сдают ЦТ по иностранному языку

Cегодня в Беларуси проходит очередной этап централизованного тестирования. На этот раз абитуриенты сдают иностранный язык: английский, немецкий, французский, испанский и китайский. По этим предметам, напомним, будущим студентам нужно набрать не менее 25 баллов. Старт традиционно в 11 утра, но абитуриентов в обязательном порядке ждут на 30 минут раньше. С пропуском на ЦТ, паспортом и черной гелевой ручкой.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все