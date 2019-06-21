Абитуриенты сегодня сдают ЦТ по иностранному языку

Cегодня в Беларуси проходит очередной этап централизованного тестирования. На этот раз абитуриенты сдают иностранный язык: английский, немецкий, французский, испанский и китайский. По этим предметам, напомним, будущим студентам нужно набрать не менее 25 баллов. Старт традиционно в 11 утра, но абитуриентов в обязательном порядке ждут на 30 минут раньше. С пропуском на ЦТ, паспортом и черной гелевой ручкой.