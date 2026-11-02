Абсолютный рекорд: аграрии Минской области намолотили 3 млн т зерна

Абсолютный рекорд и триумф труда хлеборобов! Аграрии Минской области впервые в истории намолотили 3 млн т зерна с учетом рапса и кукурузы. В центральном регионе по плану заготовить свыше 500 тыс. т янтарного зерна.

Кукуруза - очень ценная культура для АПК. Она важна для сбалансированного рациона животных, поэтому большое внимание уделяют ее хранению. Консервация в рукава экономит затраты на сушку и сохраняет качество кормов.

В хозяйстве "Агро-Дубинское" Воложинского района, к примеру, в этом году запланировали заготовить в рукава более 2,5 тыс. т зерна.

Герман Салмин, главный зоотехник ОАО "Агро-Дубинское":

"Мы видим, позади меня погрузчик загружает в машину кукурузу. У нас происходит процесс дробления, а также ее утрамбовывание в полимерную упаковку с использованием консерванта. Кукуруза внутри плющится до мелкой фракции. Плющеная кукуруза - это основной источник энергии для наших животных в зимний период".

Галина Леонова, первый замдиректора ОАО "Агро-Дубинское":

"У нас дойное стадо в хозяйстве составляет 2400 голов. Для такого поголовья необходим корм с большей энергией. Поэтому мы делаем ставку на то, чтобы кукуруза была в рационе кормления и из расчета килограмм на голову ежедневно".

Урожайность этой культуры сейчас составляет более 80 центнеров с гектара. Это в среднем по Минской области на 4 центнера с гектара выше по сравнению с уровнем прошлого года. К тому же аграрии отмечают улучшенное качество зерна при заготовке. Это напрямую повлияет и на качество мясомолочной продукции.

Сергей Примаченко, председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

"В первую очередь снижаем затраты, потому что нам нет необходимости в сушке. Сегодня мы можем раньше начать уборку кукурузы на зерно с влажностью 35-38 %. Эа технология позволяет сохранить здоровье животных и получить прибавку продукции. Самое главное - это конечный результат, себестоимость единицы выращенной продукции. Это производство молока или мяса".

Параллельно аграрии также занимаются уборкой овощей: закладывают в стабфонды картофель, морковь, лук, завершается уборка сахарной свеклы. Пахотные земли также готовят к зимовке и к новому агросезону. При этом обеспечение качественным кормом животных в зимний период - сейчас первостепенная задача.