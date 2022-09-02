Белорусы назвали потенциальное место для отдыха

Свои арбузы, море, солнце, пляж, природа. Что еще надо?! Абсолютное большинство белорусов рассматривает свою страну как потенциальное место для отдыха. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса населения, которое провел Институт социологии Академии наук.

Утвердительно на этот вопрос ответило абсолютное большинство респондентов. Если объединить три группы туристов, то это более 88 %. Из них - 27,2 % опрошенных путешествуют по Беларуси несколько раз в год. Более 26 % делают это ежегодно. Около трети участников опроса дали ответ: "менее одного раза в год". Не путешествуют по Беларуси всего около 15 % опрошенных.

Предпочтения, как именно отдыхать, распределились следующим образом. Чуть более 61 % выбирают отдых на природе, включая кемпинг. На пляже, или рыбалке - 37,4 %. Еще респонденты отмечают посещение исторических памятников, музеев, выставок (это 27,6 %). Сторонниками активного и спортивного отдыха оказались почти 25,5 %. Посещению природных достопримечательностей уделяют время 25 % респондентов. Немного реже упоминается посещение храмов, монастырей и других религиозных мест (чуть больше 20 %). На культурные и спортивные мероприятия ходит 18,5 % опрошенных. Любителями экстремального отдыха являются почти 11 %.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/c86/8ysxle6a12iod3677us4gzjjz9419knt.jpg

При этом больше всего участникам опроса были интересны исторические мероприятия, реконструкции - 36,3 %. По фестивалям музыки и музыкальным конкурсам - примерно столько же (35,8). Ярмарки - почти 32 %. Также граждане интересуются национальными праздниками и фестивалями. Эта тема близка для 26 % опрошенных. Желание посещать спортивные события высказали почти 23 %.