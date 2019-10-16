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Абсолютные температурные рекорды на большей части Беларуси

Лето вернулось в середине осени. Побит температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений. В Бресте воздух прогрелся до плюс 24 с половиной градуса, что на 1 градус выше максимума, зарегистрированного 40 лет назад в этом же городе. Обновились пиковые данные в Гомеле и Гродно. Переписаны рекорды практически на всех метеостанциях Брестской и Гомельской областей. В ближайшие дни похожая погода сохранится.

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