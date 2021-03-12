Абсолютный рекорд за всю историю ПВТ: экспорт превысил $2,7 млрд

Абсолютный рекорд за всю историю ПВТ. Экспорт в прошлом году превысил 2,7 миллиарда долларов, а общий объем производства составил 7 миллиардов 400 миллионов рублей. Парк высоких технологий подвел итоги работы за прошлый год.





Результаты в очередной раз показали, что ПВТ - ключевой драйвер экономики Беларуси

Основные потребители IT-продуктов и услуг резидентов белорусского технологического хаба - США и страны ЕС. Их доля от всего экспорта по-прежнему занимает около 90 %. В первую пятерку стран-партнеров входят США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия.

В 2020 году в ПВТ прибыло 236 новых резидентов, в марте этого года еще 65