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Абсолютный рекорд за всю историю ПВТ: экспорт превысил $2,7 млрд
Абсолютный рекорд за всю историю ПВТ. Экспорт в прошлом году превысил 2,7 миллиарда долларов, а общий объем производства составил 7 миллиардов 400 миллионов рублей. Парк высоких технологий подвел итоги работы за прошлый год.
Результаты в очередной раз показали, что ПВТ - ключевой драйвер экономики Беларуси
Основные потребители IT-продуктов и услуг резидентов белорусского технологического хаба - США и страны ЕС. Их доля от всего экспорта по-прежнему занимает около 90 %. В первую пятерку стран-партнеров входят США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия.
В 2020 году в ПВТ прибыло 236 новых резидентов, в марте этого года еще 65
Несмотря на пессимистичные прогнозы недоброжелателей, в 2020 году в ПВТ прибыло 236 новых резидентов, в марте этого года еще 65. Сегодня Парк высоких технологий объединяет 1 021 компанию. Полное интервью с главой ПВТ смотрите в это
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