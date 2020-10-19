ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Абстракция с пометкой "Сделано в Беларуси"

Абстракция с пометкой "Сделано в Беларуси" в Национальном центре современных искусств. К своему 5-летию арт-пространство провело ревизию культурных закупок. Всего в фондах около 5 тысяч предметов искусства. Часть ценного выставили на площадке по улице Некрасова: от классических скульптур Константина Селиханова до авторской арт-мебели Эллины Шиндлер. Всего же в экспозицию включили 33 оригинальных экспоната. Их центр приобретал за средства госбюджета лично у белорусских авторов.

В концепте выставки работы лауреатов национальной премии в области изобразительного искусства и картины витебских продолжателей художественного объединения УНОВИС. Сейчас начали поиск новых имен и смелых работ для нового фонда.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все