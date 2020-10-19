Абстракция с пометкой "Сделано в Беларуси" в Национальном центре современных искусств. К своему 5-летию арт-пространство провело ревизию культурных закупок. Всего в фондах около 5 тысяч предметов искусства. Часть ценного выставили на площадке по улице Некрасова: от классических скульптур Константина Селиханова до авторской арт-мебели Эллины Шиндлер. Всего же в экспозицию включили 33 оригинальных экспоната. Их центр приобретал за средства госбюджета лично у белорусских авторов.