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Абу-Бекир Шабанович о теракте в Подмосковье: Это нелюди, они не могут быть мусульманами

Белорусы скорбят вместе с россиянами. Сегодня в связи с терактом в Подмосковье открыта книга соболезнований в посольстве России. Уже с самого утра туда приходят официальные лица выразить свое сострадание и сочувствие. Кроме того белорусы могут направить соболезнования и на адрес посольства почтой либо в электронном варианте. Письмо дойдет до каждого адресата и будет прочитано - заявляют в дипмиссии.

Мы не представляем, что это мусульмане, мы представляем, что это нелюди. Они не могут быть мусульманами. Мусульманское религиозное объединение в Республике Беларусь буквально со всем населением скорбит по этому поводу.
Муфтий Абу-Бекир Шабанович, председатель Мусульманского религиозного объединения в Беларуси

Книга соболезнований открыта сегодня и завтра. Все, кто хочет выразить слова сочувствия, могут это сделать.

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