Абу-Бекир Шабанович о теракте в Подмосковье: Это нелюди, они не могут быть мусульманами

Мы не представляем, что это мусульмане, мы представляем, что это нелюди. Они не могут быть мусульманами. Мусульманское религиозное объединение в Республике Беларусь буквально со всем населением скорбит по этому поводу.

Муфтий Абу-Бекир Шабанович, председатель Мусульманского религиозного объединения в Беларуси