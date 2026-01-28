Абухович рассказала, как протесты в США ставят Трампа перед неразрешимой миграционной дилеммой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2393f3f9-eed6-4d9e-9949-54cdf2518d4f/conversions/11be3a9c-daf0-4fd1-8519-ad777556cb14-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2393f3f9-eed6-4d9e-9949-54cdf2518d4f/conversions/11be3a9c-daf0-4fd1-8519-ad777556cb14-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2393f3f9-eed6-4d9e-9949-54cdf2518d4f/conversions/11be3a9c-daf0-4fd1-8519-ad777556cb14-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2393f3f9-eed6-4d9e-9949-54cdf2518d4f/conversions/11be3a9c-daf0-4fd1-8519-ad777556cb14-xl-___webp_1920.webp 1920w

Протесты в США, подогреваемые либеральными силами, на фоне приближающихся промежуточных выборов могут перерасти в масштабную внутреннюю конфронтацию. Администрация Дональда Трампа оказалась в сложной ловушке, любое действие по усилению давления на мигрантов или его ослабление грозит потерей поддержки ключевых групп избирателей и новым политическим кризисом. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Безусловно, есть стремление вывести обстановку в США в еще большую конфронтацию, и этот момент еще к тому же, что ожидают в связи с этими событиями нового шатдауна", - заявила аналитик Юлия Абухович, напомнив о риске прекращения финансирования правоохранительных органов. Для республиканцев, по ее словам, это станет "еще одним камнем в его огород" на пути к выборам, на которых Трамп "стремительно теряет поддержку", а также "жирным черным пятном" на репутации его потенциальных преемников.

Противостояние, по оценке эксперта, вышло за рамки политического и приобрело более глубокий характер. "Мы можем говорить, что это фаза не горячей войны, а так называемой "холодной" гражданской войны, когда противоречия разрастаются уже по линии связок между национальностями, культурный код. Это серьезнее ситуация, потому что общественность выступает против самого существования государства, которое нарушает собственные правила", - отметила Юлия Абухович.

Перед Трампом встала неразрешимая дилемма: либо усилить давление на мигрантов, что вызовет еще большую реакцию, либо снизить, что вызовет негативную реакцию у своих избирателей. Любой выбор наносит ущерб как лично президенту, так и репутации республиканской партии.

Судя по последним действиям, Трамп, по-видимому, выбрал жесткую линию. "Судя по выступлению Трампа, похоже, он решил бороться с мигрантами дальше", - отметила аналитик. Она обратила внимание на появление на протестах пограничников, основная часть которых обычно дислоцирована на мексиканской границе. "Откуда взялись эти пограничники? Есть предположение, что они пришли как раз с мексиканской границы", - сказала она.